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  4. Ramazan davulcusuna ''eşek'' şakası!

Ramazan davulcusuna ''eşek'' şakası!

Kahramanmaraş’ta üzerine beyaz çarşaf örterek ramazan davulcusunun karşısına çıkan şahıs davulcuyu korkuttu. O anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş’ta üzerine beyaz çarşaf geçiren B.S., gece saatlerinde sokaklarda gezmeye başladı. B.S.’nin ‘Hayalet’ gibi sokaklarda gezmesi bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde duvarın arkasında saklanan B.S., ramazan davulcusu sokağa girince karşısına çıktı. Bir anda karşısına çıkan görüntüyle şaşkına dönen davulcu, elindeki davulu atarak kaçtı.

Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler üzerine polis de harekete geçti. Kısa sürede B.S.’yi bulup yakalayan ekipler, bu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi. Polisler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakılan B.S.’nin Mersin’de oturduğu ve Kahramanmaraş’ta bir akrabasının yanına geldiği öğrenildi.

ZONGULDAK'TA DA YAPILDI

Öte yandan Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde beyaz çarşaf giyen gençler, ramazan davulcusunu korkuttu. Davulcu kaçarak uzaklaşırken gençler bir süre adamı kovaladı, O anlar ise kameralara an be an yansıdı.

 Sahur vakti, köy meydanında beyaz çarşafı kefen yapan bir genç yere yatarken, üzerinde çarşaf sarılı olan genç ise başında bekledi.

Bu sırada meydana gelen davulcu, şaşkınlıkla bir süre davulunu çaldı. Ardından ise koşarak evine gitti. Gençler ise koşan davulcuyu kısa süre kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler eşek şakası ramazan davulcusu davulcu şaka video
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