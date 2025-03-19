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Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü

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Gaziosmanpaşa'da, Ramazan etkinlik alanında kurulan çadırın içindeki sahne çöktü. 4 kişi hafif yaralanırken, çökme anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan etkinlik çadırında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan etkinlikleri için kurulan çadırın içerisindeki sahne, koro ekibi teşekkür için çıktığı sırada çöktü. Sahnenin çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, çökme sırasında sahnede olan koro ekibinden 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevliler çadırda bulunan diğer vatandaşları tahliye etti. Olay yerine gelen polis güvenliği sağlarken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale bulundu. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sahnenin çöktüğü anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

Etiketler gaziosmanpaşa sahne çöktü ramazan etkinlikleri
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