Ramazan’da tek bir ''tık''la tüm birikiminiz yok olabilir: İşte dolandırıcıların yeni tuzağı

Ramazan ayının manevi iklimini fırsat bilen siber dolandırıcılar, "yardım" ve "erzak kolisi" adı altında vatandaşları hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Sosyal medya ve SMS üzerinden gönderilen sahte linklerle banka hesaplarını saniyeler içinde boşaltan dolandırıcılara karşı hukukçulardan krtik uyarılar geldi.

Dolandırıcılar bu kez manevi duyguları hedef aldı! Ramazan kolisi ve nakdi yardım vaadiyle gönderilen SMS ve sosyal medya linkleri, banka hesaplarını ele geçirmek için kullanılıyor. Uzmanlar uyarıyor: "Valilik ve kaymakamlık izni olmayan hiçbir yardım talebine inanmayın." Tıkladığınız o link saniyeler içinde tüm sermayenizi yok edebilir!

İşte mağdur olmamak için yapmanız gerekenler ve hukuki uyarılar..

Maneviyat Sömürüsü: Ramazan Dolandırıcılarına Dikkat!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen hayırsever vatandaşlar, siber korsanların yeni hedefi haline geldi. "Muhtaç ailelere destek" maskesiyle yayılan mesajlar, aslında banka hesaplarını boşaltmaya yönelik sofistike birer tuzak.

Saniyeler İçinde Hesaplar Boşalıyor

Dolandırıcıların yöntemi oldukça basit ancak etkili: Vatandaşlara SMS veya sosyal medya (Instagram, Facebook, WhatsApp) üzerinden "Ramazan yardımı için tıklayın" yazılı bir link gönderiliyor. Bu linke tıklayan kişinin telefonuna sızan casus yazılımlar, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaptaki tüm parayı dakikalar içinde başka hesaplara aktarıyor.

"Linke Tıklamak Sermayenizi Yok Edebilir"

Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Avukat Bilgehan Özçifçi, bu eylemlerin toplumun yardımlaşma duygusunu suistimal ettiğini belirtti:

"Şu an Ramazan kolisi talepli SMS'ler ile banka hesapları hedef alınıyor. Gelen linklere tıklamanız, bugüne kadar kazandığınız tüm sermayenizin yok olmasına sebep olabilir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre, valilik veya kaymakamlık izni olmadan kimse para toplayamaz."

Güvenli Yardım Nasıl Yapılır?

Hukukçular ve güvenlik uzmanları, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için şu üç altın kuralı öneriyor:

Resmi Kurumları Teyit Edin: Yardımı organize eden kurumun valilik veya kaymakamlık izni olup olmadığını mutlaka sorgulayın.

Kaynağı Belirsiz Linklere Tıklamayın: Hiçbir güvenilir kurum, sizden link üzerinden banka bilgisi veya şifre talep etmez.

Bireysel Yardımı Tercih Edin: En güvenli yöntem, yardımı bizzat muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen ailelere elden ulaştırmaktır.

Dolandırıcılık Uyarı Tablosu

Tehlike Sinyali Yapılması Gereken Bilinmeyen Numaradan Gelen SMS Mesajı silin, linke tıklamayın. "Hemen Tıkla Yardım Et" Yazısı Kaynağı sorgulayın, resmi siteleri kullanın. Banka Şifresi İsteyen Sayfalar Sayfayı hemen kapatın, bankanızı arayın. İzinsiz Yardım Talebi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edin.

İHA