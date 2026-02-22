  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ramazan’da tek bir ''tık''la tüm birikiminiz yok olabilir: İşte dolandırıcıların yeni tuzağı

Ramazan’da tek bir ''tık''la tüm birikiminiz yok olabilir: İşte dolandırıcıların yeni tuzağı

Güncelleme:

Ramazan ayının manevi iklimini fırsat bilen siber dolandırıcılar, "yardım" ve "erzak kolisi" adı altında vatandaşları hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Sosyal medya ve SMS üzerinden gönderilen sahte linklerle banka hesaplarını saniyeler içinde boşaltan dolandırıcılara karşı hukukçulardan krtik uyarılar geldi.

Dolandırıcılar bu kez manevi duyguları hedef aldı! Ramazan kolisi ve nakdi yardım vaadiyle gönderilen SMS ve sosyal medya linkleri, banka hesaplarını ele geçirmek için kullanılıyor. Uzmanlar uyarıyor: "Valilik ve kaymakamlık izni olmayan hiçbir yardım talebine inanmayın." Tıkladığınız o link saniyeler içinde tüm sermayenizi yok edebilir!

İşte mağdur olmamak için yapmanız gerekenler ve hukuki uyarılar..

Maneviyat Sömürüsü: Ramazan Dolandırıcılarına Dikkat!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen hayırsever vatandaşlar, siber korsanların yeni hedefi haline geldi. "Muhtaç ailelere destek" maskesiyle yayılan mesajlar, aslında banka hesaplarını boşaltmaya yönelik sofistike birer tuzak.

Saniyeler İçinde Hesaplar Boşalıyor

Dolandırıcıların yöntemi oldukça basit ancak etkili: Vatandaşlara SMS veya sosyal medya (Instagram, Facebook, WhatsApp) üzerinden "Ramazan yardımı için tıklayın" yazılı bir link gönderiliyor. Bu linke tıklayan kişinin telefonuna sızan casus yazılımlar, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaptaki tüm parayı dakikalar içinde başka hesaplara aktarıyor.

"Linke Tıklamak Sermayenizi Yok Edebilir"

Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Avukat Bilgehan Özçifçi, bu eylemlerin toplumun yardımlaşma duygusunu suistimal ettiğini belirtti:

"Şu an Ramazan kolisi talepli SMS'ler ile banka hesapları hedef alınıyor. Gelen linklere tıklamanız, bugüne kadar kazandığınız tüm sermayenizin yok olmasına sebep olabilir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre, valilik veya kaymakamlık izni olmadan kimse para toplayamaz."

Güvenli Yardım Nasıl Yapılır?

Hukukçular ve güvenlik uzmanları, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için şu üç altın kuralı öneriyor:

Resmi Kurumları Teyit Edin: Yardımı organize eden kurumun valilik veya kaymakamlık izni olup olmadığını mutlaka sorgulayın.
Kaynağı Belirsiz Linklere Tıklamayın: Hiçbir güvenilir kurum, sizden link üzerinden banka bilgisi veya şifre talep etmez.
Bireysel Yardımı Tercih Edin: En güvenli yöntem, yardımı bizzat muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen ailelere elden ulaştırmaktır.

Dolandırıcılık Uyarı Tablosu

Tehlike Sinyali Yapılması Gereken
Bilinmeyen Numaradan Gelen SMS Mesajı silin, linke tıklamayın.
"Hemen Tıkla Yardım Et" Yazısı Kaynağı sorgulayın, resmi siteleri kullanın.
Banka Şifresi İsteyen Sayfalar Sayfayı hemen kapatın, bankanızı arayın.
İzinsiz Yardım Talebi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edin.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Etiketler ramazan dolandırıcılığı 2026 yardım adı altında dolandırıcılık sms dolandırıcılığı link ramazan kolisi tuzağı avukat bilgehan özçifçi uyarı siber suçlar ramazan banka hesabı boşaltma yöntemi 2860 sayılı kanun yardım toplama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!