Rasim Ozan Kütahyalı da tutuklanmıştı... 5 TL şifresiyle milyonluk kara para ağı örmüşler!

Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişinin tutuklandığı Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda, örgütün 5 liralık banknotlardaki seri numaralarını şifre olarak kullanıp "havala" sistemiyle milyonlarca lirayı akladığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 21 ile uzanan dev yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Mayıs 2024'te ele geçirilen bir cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla başlayan teknik ve fiziki takip, akılalmaz bir "havala" sistemini deşifre etti.

Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüphelinin tutuklandığı dev operasyon, yasa dışı bahis paralarının Kapalı Çarşı üzerinden nasıl aklandığını gözler önüne serdi.

5 Liralık Banknotlarla "Havala" Sistemi Deşifre Oldu

Yaklaşık 2 yıl süren takip sonucunda örgütün milyonlarca liralık suç gelirini fiziki nakde dönüştürmek için kuryeler kullandığı belirlendi. Akıllara durgunluk veren sistemin işleyişi ise şu şekilde gerçekleşti:

Kuryelere, seri numaraları örgüt tarafından önceden belirlenmiş ve fotoğraflanmış 5 TL'lik banknotlar verildi.

Kuryeler, ellerindeki bu spesifik 5 liralık banknotları Adana ve İstanbul Kapalı Çarşı'daki anlaşmalı kuyumcu ve döviz bürolarına göstererek kimlik doğruladı.

Şifreli 5 lirayı gören iş yerleri, aklanan paraları valizler dolusu döviz ve nakit olarak kuryelere teslim etti.

Soruşturma dosyasında, el konularak kayyum atanan bu kuyumcu ve döviz bürolarının, kara para aklama işlemi karşılığında toplam tutar üzerinden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

KKTC Bağlantısı ve Halil Falyalı Detayı

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık ağının lideri olduğu iddia edilen KKTC vatandaşı S.U.'nun ise, bir yakınının düğününe katılmak üzere Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. İncelenen dijital materyallerde, S.U.'nun 2022 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve yakın çevresiyle derin ilişkiler içerisinde olduğuna dair önemli bulgulara rastlandı.

Geçtiğimiz hafta Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 161 şüpheliden, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın derinleşerek devam etmesi bekleniyor.

İHA

Etiketler kara para aklama operasyonu Yasa dışı bahis adana siber suçlar 5 TL havala sistemi rasim ozan kütahyalı rok Halil Falyalı Kapalı Çarşı döviz büroları asayiş
