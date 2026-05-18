Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı: İşte ifadesinin detayları...

Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. 4 saatlik sorgusunda suçlamaları reddeden ve etkin pişmanlık istemediğini belirten Kütahyalı, kredi kartı borçları yüzünden PERPA'daki bazı isimlerle çalıştığını itiraf etti.

Türkiye'nin gündemine oturan yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmaları medya dünyasına da sıçradı.

Adana merkezli olarak 21 ilde eş zamanlı yürütülen ve milyonlarca liralık kara para trafiğinin araştırıldığı dev operasyonda gözaltına alınan 154 şüpheli arasında yer alan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kredi Kartı Borçları ve "PERPA" İtirafı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 saat süren detaylı sorgusunda yöneltilen ağır suçlamaları reddeden Kütahyalı’nın ifadesi, olayın ardındaki finansal sıkıntıları da gözler önüne serdi. Kredi kartı borçlarını çevirebilmek amacıyla İstanbul PERPA Ticaret Merkezi'ndeki bazı şahıslarla ticari ilişkiye girdiğini belirten Kütahyalı, yasa dışı bir organizasyonun parçası olmadığını savundu. Sürecin hamile eşi ve ikiz kızları üzerinde yarattığı psikolojik yıkıma dikkat çeken ünlü gazeteci, üzerine atılı suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Etkin Pişmanlığı Reddetti: "Operasyon Çok İsabetli"

Sorgu esnasında kendisine sunulan "etkin pişmanlık" (itirafçılık) hükümlerinden faydalanmayı, örgüt üyesi olmadığı gerekçesiyle kabul etmeyen Kütahyalı, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Emniyetteki nezarethane ortamında diğer şüphelilerle geçirdiği vakit ve edindiği izlenimler sonucunda kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü bu operasyonun son derece isabetli olduğunu düşündüğünü belirten Kütahyalı, "Bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı devlete anlatacağım" sözleriyle dikkat çekti.

Mal Varlığı ve Kripto Para İddialarına Yanıt

Kara para aklama dosyalarının en kritik ayaklarından biri olan finansal varlık araştırmasında Kütahyalı'ya mal varlığı da detaylıca soruldu. Üzerine kayıtlı çeşitli araçları, İstanbul Sarıyer'de bir dairesi, Üsküdar Çengelköy'de yüzde 50 hisseli dubleks evi ve İzmir'de bir apartman dairesi olduğunu teyit eden gazeteci, çok sayıda bankada hesabı bulunmasına rağmen bunları sadece rutin bankacılık işlemleri için kullandığını ifade etti. Özellikle son dönemde yasa dışı fonların transferinde sıkça kullanılan kripto para borsalarına tamamen yabancı olduğunu ve bu alanda hesabı bulunmadığını vurguladı. Soruşturma dosyasında adı geçen yüzlerce şüpheliden sadece yakın bir arkadaşının oğlu olan B.Ö.'yü tanıdığını iddia eden Kütahyalı'nın tutuklanması, bahis soruşturmasının önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceğinin en net sinyali oldu.

MASAK raporlarında milyonluk para transferleri

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden birinin MASAK raporları olduğu belirtildi. Raporlarda yasa dışı bahis organizasyonlarında kullanıldığı değerlendirilen bazı hesaplardan Kütahyalı'nın hesaplarına milyonlarca liralık transfer yapıldığı ifade edildi. Özellikle B.E. isimli şüpheliyle bağlantılı hesaplardan toplam 4 milyon 684 bin lira aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca M.G., G.Y., A.Y.T., L.B. ve B.A. isimli kişilerden gelen para hareketlerinin de dosyada yer aldığı, toplam işlem hacminin 17 milyon lirayı geçtiğinin değerlendirildiği belirtildi. Kütahyalı ise, söz konusu para hareketlerini ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaptığını savundu. 2017-2020 yılları arasında televizyon ekranlarından uzak kaldığını ve gelirinin ciddi şekilde düştüğünü belirten Kütahyalı, kredi kartı borçlarını çevirebilmek için İstanbul PERPA'daki bazı finans çevreleriyle çalıştığını söyledi. İfadesinde kredi kartlarından nakit elde etmek amacıyla bazı esnaflarla çalıştığını anlatan Kütahyalı, "Kredi kartımdan para çekiliyor, komisyon düşülerek hesabıma aktarılıyordu. Gelen para bana ait paraydı. Kesinlikle başka kişilere veya ödeme kuruluşlarına ait değildi. Çok sayıda işlem yapıldığı için rakam yüksek görünmektedir" dedi.

Elektronik ödeme kuruluşları üzerinden 35 milyon liralık hareket

MASAK analizlerinde Kütahyalı'nın hesaplarına çeşitli elektronik ödeme kuruluşları üzerinden toplam 35 milyon 201 bin lira giriş yapıldığının belirlendiği ifade edildi. Sipay, Elekse, FZYPay, Birleşik Ödeme ve Paladyum Elektronik Para üzerinden 192 işlem gerçekleştirildiğinin raporlara yansıdığı öğrenildi. Kütahyalı ifadesinde, söz konusu işlemlerin kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla yapılan işlemler olduğunu savunarak, "Bu ödeme kuruluşlarını tanımıyorum. Bu kuruluşların ne iş yaptığını nezarethanede diğer şüphelilerden öğrendim" dedi.

46 milyon liralık para trafiği

Dosyada en dikkat çeken başlıklardan birinin de B.Ö. ile olan yüksek hacimli para trafiği olduğu belirtildi. MASAK raporlarına göre Kütahyalı ile B.Ö. arasında yaklaşık 46 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Ç.Ö., Ş.K., P.A. ve bazı yakın akrabalarıyla da yoğun para hareketlerinin tespit edildiği öğrenildi.

Kütahyalı ise bu transferlerin yatırım amaçlı olduğunu savundu. Yakın arkadaşının yönlendirmesiyle kur korumalı mevduat ve ticari kredi sistemi üzerinden yatırım yaptığını anlatan Kütahyalı, arkadaşına güvendiği için para transferi gerçekleştirdiğini söyledi. Annesi Ş.K. ile yapılan transferlerin aile içi para hareketleri olduğunu belirten Kütahyalı, eşi P.A.'ya yapılan para transferlerinin de ailevi nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. U.Z.'ye gönderilen paraların ise Maltepe'deki ev satışına ilişkin olduğunu söyleyen Kütahyalı, yeğeni S.Ö. adına hesap açtırdığını kabul ederek, bunu ise bir bankanın yüksek faiz kampanyasından yararlanmak amacıyla yaptığını söyledi.

"Bahis oynamadım" savunması

İfade dosyasında L.B., Atlantik Global Bilişim, Paladyum Elektronik Para ve çeşitli yazılım şirketleriyle yapılan milyonlarca liralık transferlerin de yer aldığı belirtildi. Bazı transferlerin "elektronik ürün bedeli", "cari hesap" ve "üye işyeri çekimi" açıklamalarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Soruşturma dosyasında ayrıca yasa dışı bahis organizasyonlarının kullandığı öne sürülen panel sistemlerine ilişkin teknik analizlerin de bulunduğu öğrenildi. Emniyet birimlerinin suç örgütünün elektronik ödeme kuruluşları, sanal POS sistemleri ve paravan şirketler aracılığıyla kara para aklama ağı kurulduğunu değerlendirdiği belirtildi. Kütahyalı'nın ise ifadesinin tamamında suç örgütüyle bağlantısı olmadığını savunduğu kaydedildi. Kredi kartlarından nakit elde etmek amacıyla bazı kişilerle çalıştığını anlatan Kütahyalı, "Ben sadece hesabıma yatması gereken parayla ilgilendim. Kimden geldiğine bakmadım" dedi.

Hayatı boyunca resmi ya da gayriresmi hiçbir bahis oynamadığını savunan Kütahyalı, "Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz" ifadelerini kullandı. İfadesinin devamında hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını söyleyen Kütahyalı, "Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim" dedi. Kütahyalı, eşinin düşük yapabileceğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti.

DHA / İHA