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  1. 16 Nisan 2017 11:41

Referandum gününde kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Referandum gününde kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
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Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce referandum günü kan döküldü.

İddiaya göre, Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın  kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde akraba oldukları bildirilen iki aile  arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68), Şeyhmus (32)  ve İdris Yıldız silahla vurularak yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve  Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltına alındı.

AA

silah , diyarbakır , aile , kavga