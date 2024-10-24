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Rehabilitasyon merkezinde şiddete uğrayan çocuk öldü; çalışanlar açığa alındı

Rehabilitasyon merkezinde şiddete uğrayan çocuk öldü; çalışanlar açığa alındı
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Niğde'de rehabilitasyon merkezinde kalan bir çocuğun şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin, söz konusu kuruluş çalışanlarının açığa alındığı bildirildi.

Niğde'de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun, yaklaşık 2 ay önce gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Çalışanlar açığa alındı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine idari soruşturmanın titizlikle yapılması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için, ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı. Bakanlık, konunun derinlemesine soruşturulması için suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusunun ardından Cumhuriyet başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.  

DHA

Etiketler niğde rehabilitasyon merkezi şiddet cinayet
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