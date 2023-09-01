Resmen şansa yaşıyoruz! Caddede yürürken başına yorgun mermi isabet etti
Bartın'da caddede yürürken başına yorgun mermi isabet eden 67 yaşındaki bir adam yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen M.D. başına yorgun mermi isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol