Resmen şansa yaşıyoruz! Caddede yürürken başına yorgun mermi isabet etti

Bartın'da caddede yürürken başına yorgun mermi isabet eden 67 yaşındaki bir adam yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen M.D. başına yorgun mermi isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.