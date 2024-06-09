Restoranda dehşet: Müşteri garsonu bıçakladı

Samsun'da çalıştığı restoranda müşteri tarafından bıçaklanan garson ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz bir müşterinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Şaban A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şaban A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA