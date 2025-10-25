  1. Anasayfa
Restoranda kanlı saldırı: İYİ Partili ismin oğlu öldürüldü

Güncelleme:

Tekirdağ'da bir dinlenme tesisindeki restırana düzenlenen silahlı saldırıda İYİ Partili İlçe Başkanının 35 yaşındaki oğlu öldürüldü, arkadaşı ise ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Malkara-Hayrabolu kara yolu üzerinde, Gürgen Bayırı mevkisinde bir dinlenme tesisindeki restoranda meydana geldi.

Restoran sahibinin oğlu H.Y. ile İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu R.Ç., yemek yedikleri sırada içeriye giren S.C., elindeki tabanca ile ikilinin oturduğu masaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği H.Y. ile R.Ç., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise restorandan kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.Y. ile R.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan R.Ç., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.Y. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

 

DHA / İHA

