Restoranda ''pes'' dedirten olay: Peşlerinden koştular ama yakalayamadılar!

Güncelleme:

İstanbul Başakşehir'deki Çevre Sanayi Sitesi'nde iki şahıs, bir restoranda porsiyon porsiyon kanat yiyip 900 TL'lik hesabı ödemeden kayıplara karıştı. İşletmeciye "Kart arabada" diyerek dükkandan çıkan, giderken masadaki ayranı da yanlarına alan şahısların o pişkin anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren bir restorana gelen iki şahıs, yemek siparişi verip karınlarını doyurduktan sonra 900 TL’lik hesabı ödemeden kaçtı. Şüphelilerin dükkandan çıkarken masadaki litrelik ayranı da yanlarına alması, "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi restorana giren iki kişi, işletmeciye iki porsiyon kanat ve içecek siparişi verdi. Keyifle yemeklerini yiyen ve hatta çalışanlarla şakalaşan şahıslar, ödeme saati gelince akılalmaz bir yönteme başvurdu.

"Kart Arabada" Yalanıyla Kayıplara Karıştılar

Yaklaşık 900 TL tutan hesabı ödemek yerine "Kartımız arabada kalmış, hemen alıp gelelim" diyen şahıslar, hızla dükkandan dışarı çıktı. Giderken sipariş ettikleri litrelik ayranı da yanlarına alan pişkin hırsızlar, bir daha geri dönmedi. Durumdan şüphelenen işletmeci motorla peşlerine düşse de şahısları yakalamayı başaramadı.

Güvenlik Kamerası Her Şeyi Kaydetti

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların rahat tavırları dikkat çekti. Yemeklerini bitirdikten sonra hızla uzaklaşan ikilinin, masadaki içeceği de yanlarına alarak kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"Daha Önce de Gelmişlerdi"

Yaşanan mağduriyeti anlatan işletmeci Oğuz Kılıç, şunları söyledi: "Siparişlerini bizzat ben aldım. Özellikle bir porsiyonun 'sulu' olmasını istediler. Hatta kendi aralarında espri yapıyorlardı. Hesap gelince 'kart arabada' dediler ve bir daha gelmediler. Daha önce de gelmişlerdi, bu yüzden hiç şüphelenmemiştik. Peşlerinden gittik ama izlerini kaybettirdiler."

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek eşkalleri belirlenen iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

