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  4. 02 Kasım 2020 18:59

Rıza Bey apartmanının yıkılma anı kameralara yansıdı

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da bulunan Rıza Bey apartmanının yıkılma görüntüleri kameralara yansıdı.

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İzmir'de geçtiğimiz cuma 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar olan depremde şu ana kadar 93 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı. Bölgede deprem olduktan bu zamana kadar 1286 artçı meydana geldi.

Deprem nedeniyle 17 apartman yıkıldı. 17 apartman arasında bulunan Rıza Bey'in yıkılma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

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