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  4. 11 Aralık 2018 16:42

Rize Emniyet Müdürü nasıl vuruldu ?

Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

Rize Emniyet Müdürü nasıl vuruldu ?
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Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vurulurken saldırı ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi. Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı. 

Saldıraya uğrayan Rize Emniyet Müdürü şehit olduSaldıraya uğrayan Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu. Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı. Emniyet Müdürü Verdi, hastanedeki tüm kurtarma çalışmalarına rağmen şehit oldu.

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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