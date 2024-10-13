Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi
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Rize - Artvin Havalimanı’nda piste yıldırım düştü. Olay sırasında şok geçiren bir pist görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Rize - Artvin Havalimanı’nda saat 08.40’ta Rize -İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü.
Bu sırada pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi. Bayılan Avni m., ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı. (DHA)
DHA
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