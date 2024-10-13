  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi

Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi

Güncelleme:

Rize - Artvin Havalimanı’nda piste yıldırım düştü. Olay sırasında şok geçiren bir pist görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Rize - Artvin Havalimanı’nda saat 08.40’ta Rize -İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü.

Bu sırada pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi. Bayılan Avni m., ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı. (DHA)

DHA

Etiketler rize-artvin havalimanı Rize - İstanbul yıldırım yıldırım düştü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esenyurt'ta hamile kadına taciz Esenyurt'ta hamile kadına taciz İki genç kızın katilinin bilgisayarından cinayetin izleri çıktı İki genç kızın katilinin bilgisayarından cinayetin izleri çıktı Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları Vergi kaçırdığını sanan sözde uyanıklara müjde: Maliye'nin yapay zekasına yakalandınız Vergi kaçırdığını sanan sözde uyanıklara müjde: Maliye'nin yapay zekasına yakalandınız Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Hazal Kaya ''imdat'' diyerek itiraf etti: ''1 yıldır şiddete uğruyorum'' Hazal Kaya ''imdat'' diyerek itiraf etti: ''1 yıldır şiddete uğruyorum'' Cumhurbaşkanlığı'ndan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çok sert eleştiri Cumhurbaşkanlığı'ndan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çok sert eleştiri Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ? Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ?
Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'e ahlaksız teklif Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'e ahlaksız teklif Öldüğü iddia edilirken, taşındığı ortaya çıkan Fetullah Gülen kameralara yakalandı Öldüğü iddia edilirken, taşındığı ortaya çıkan Fetullah Gülen kameralara yakalandı Cezaevinden tahliye olan Bahar Candan geceler geri döndü Cezaevinden tahliye olan Bahar Candan geceler geri döndü Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi Özel'den Kurtulmuş'a Anayasa resti: ''İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız'' Özel'den Kurtulmuş'a Anayasa resti: ''İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız'' Müjdeyi Prof. Dr. Orhan Şen verdi: Sıcaklıklar çok hızlı düşecek, kar geliyor Müjdeyi Prof. Dr. Orhan Şen verdi: Sıcaklıklar çok hızlı düşecek, kar geliyor