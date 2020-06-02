Rize'de 22 pozitif vaka! 202 kişi karantinada

2 etapta 11 bin 37 test yapıldığını açıklayan Vali Kemal Çeber, "22 pozitif vakamız var. Bu vatandaşlarımızla temaslı olduğu düşünülen 202 kişi de karantina altında bulunuyor" dedi.

Türkiye’de hiç bir veri göstermeden alanda tarama çalışmasının ilk kez Rize’de yapıldığını ifade eden Vali Kemal Çeber, bu uygulamanın çay üreticileri ve işçiler için yapıldığını dile getirdi.

Çay sezonunun bitmek üzere olduğunu açıklayan Çeber, 20 Mayıs’tan itibaren kente yaklaşık 41 bin kişinin geldiğini belirterek, “Bundan sonra gelişlerin duracağını düşünüyoruz. Zira sezonun sonu geldi. Rize’ye gelen herkes, kent girişlerinde sağlık kontrollerinden geçildi. Gideceği yerlere bilgileri gönderildi. Ve 14 gün takip edildiler. Genel anlamda kurallara uyuldu” dedi.

22 POZİTİF VAKA VAR

Kente çay toplamak için gelen her aileden bir kişiye sağlık ekiplerinin covid-19 testi yaptığını açıklayan Vali Kemal Çeber, “Bir hafta içinde 110 ekibimiz 11 bin 37 numune aldı. Bugün bütün test sonuçlarımız geldi. Buna göre toplam 22 pozitif vakamız var. 22 kişi hastane tedavi altında bulunuyor. Bu kişilerin temasta olduğu karantinaya aldığımız 202 kişi var. Onların da evde takipleri ve testleri yapılıyor. Onlardan şuana kadar pozitif çıkan olmadı. Takibimiz alanda da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Çeber, pozitif vakaların haricinde hastanede 2 yaşlı vatandaşın entube durumunda olduğunu açıkladı.

SIRADA RİSKLİ MESLEK GRUPLARI VAR

Vali Çeber, çay için kentte gelen vatandaşlara yapılan tarama çalışmalarının sonlandırıldığını ve kontrol noktalarından bazılarının kaldırıldığını söyleyerek, “Bundan sonra riskli meslek gruplarında tarama yapacağız. Yani, kuaförler, berberler, kuryeler, toplu taşıma araç şoförleri, garsonlar, market çalışanları gibi riskli, temasları daha yüksek olan arkadaşlarımız dönük testler yapılacak” diye konuştu.

