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Rize'de heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü

Rize'de heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Asfaltın çökmesi sonucu bir kamyon uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.

Ardeşen ilçesinin Elmalık Mahallesi'nde, bir iş yerinin duvarı, yağış nedeniyle yaşanan toprak kayması sonucu yıkıldı.

Arka bölümü toprakla dolan iş yeri, yağışın devam etmesi ve duvarlardaki çatlaklar sebebiyle boşaltıldı.

Ardeşen ilçesinin Seslikaya-Tunca Grup yolu, Çıraklar Mahallesi, Güneysu ilçesine bağlı Yeşilköy, Yeniköy ve Kıbledağı, Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyü yollarında heyelanlar meydana geldi.

VATANDAŞLARA UYARI

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, heyelanların ufak çaplı olduğunu belirterek, yaklaşık 70 kişilik ekibin il genelinde yol temizleme çalışması yürüttüğünü söyledi.

Bölgede yağışın devam ettiğine dikkati çeken Türüt, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde yağış sonucu tarım arazileri zarar gördü.

AFAD ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda Çayeli ve Güneysu ilçelerinde çalışma yürütüyor.

AA

Etiketler rize heyelan
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