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Rize'de korku dolu anlar! Bir anda yerle bir oldu

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına başlandı. Binanın iş makinesinin değmesi ile tek seferde yıkılma anı ise kameralara yansıdı. Bir anda tozun dumana karıştırdığı görüntüler ise binaların sağlamlığı tartışmalarına da son vermiş oldu.

Etiketler rize bina yıkım
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