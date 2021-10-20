Rize'deki heyelan kamerada

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çay bahçesinde ve ormanlık alanda heyelan meydana geldi.

Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları, çay bahçesi ile ağaçları sürükleyerek yola taşıdı.

Heyelan meydana gelen bölgenin yakınındaki 5 katlı ev ise hasar görmeden felaketi atlattı. Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.