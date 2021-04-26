Ordu'nun Kabataş ilçesi Alankent köyünde daha önce kapatılmış olan Taş Ocağı, Ordu halkının karşı çıkmasına rağmen faaliyete geçirilmek isteniyor.

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Alankent köyü, Alanbaşı mevkiinde köye yakın bir mesefade daha önce taş ocağı işletilen alanda tekrar çalıştırılmak isteniyor.

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, daha önce taş ocağından çok etkilendiklerini, bahçelerindeki ürünlerin zarar gördüğünü ifade ederek, yeniden çalıştırılmasına karşı çıkıyor.

rdu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, kendilerinden destek isteyen köylüleri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdiler.

Yeniden faaliyetlerine başlatılması istenen taş ocağının yanında köylülerle inceleme yapan ORÇEV Başkanı Gönül, "Bu taş ocağını engellemek için birliğini sağlayarak mücadele etmeniz gerekir" diyerek desteğe hazır olduklarını ifade etti.

HEM TARIMI HEM SAĞLIĞINIZI ETKİLEYECEK

Taş ocağının yaratacağı tahribata değinen Gönül, "Özellikle yaz aylarında burada tozun etkisi fazla olacak. Hem tarımı hem de sağlığınızı etkileyecek. Bu nedenle fiili mücadele kaçınılmaz. Belki çalışmalarını yasalara göre yapıldığını söyleyecekler ancak biliyoruz her yasal olan meşru değildir. Tozdan boğulurken onların yasalara göre izin almış olmaları zarar görmenizi göz önünde bulundurulmamalı mı? Sizlere sorulmadı, hatta kağıt üzerinde duyuru yapılmış olabilir. Şu an sizin burada toplantıya gelmeniz istemediğinizin en önemli belgesidir" dedi.

SU DEPOSU VAR, ŞİRKET 'KORUYACAĞIZ' DİYOR, NASIL?

Gönül konuşmasında proje hakkında da bilgi vererek, “24.6 hektar alanda izin alınmış. Su deposu var, Şirket 'koruyacağız' diyor, nasıl koruyacaklarsa. Fındık bahçeleri tozdan etkilenecek. Patlama yapılacak. Projede evlerin zarar göreceğini yazıyorlar. Yani göreceğiniz zararları açıkça yazmışlar. Evleriniz zarar görecek, toprak kayacak. Hatta su kaynakları kaybolacak. Patlatmalı taş ocağı bu bölgeye zarar verecek. Zararları karşılayacaklarını da yazmışlar. Bu, zarar vereceklerinin açık itirafı. Mahalle içinde bu çalışma olmaz” diye konuştu.

SESİMİZİ DUYSUNLAR

Daha önce yaşadıkları taş ocağı deneyimini anımsatan köy Azası Selahattin Yüksel, "Burada daha önce taş ocağı vardı. Çok sıkıntı çektik. Şimdi yeniden açılmak isteniyor. Buraya yakın mahallelerimiz var. Yetkililerden destek bekliyoruz. Sesimizi duysunlar" dedi.

140 HANENİN SUYU BURADAN GELİYOR

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler yetkilerden yardım bekliyor. Köyde büyüğünü söyleyen İsa Yabul, "Her tarafı delik deşik yaptılar. Evler 20 metre yakınlıkta. Yetkililerden destek bekliyoruz. Taş ocağı istemiyoruz. Bahçelerimizden meyve yiyemiyoruz" derken Hasan Yüksel ise “Burayı yok etmek istiyoruz. Burada su kaynağımız var. Taş ocağı yapmak istiyorlar. 140 hanenin suyu buradan geliyor. Burası torunlarımın geleceği. Bu işe karşıyız. Büyüklerimizden yardım istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

İSTEMİYORUZ!

Taş ocağı şirketinin çalışmaların ardından çukurları kapatmadan gittiğini söyleyen İbrahim Yabul, "Yeniden taş ocağı açmak istiyorlar. İstemiyoruz. Evlerimize, başımıza taş yağdı. Bizim gitmeye yerimiz yok. Yaşam istiyoruz. Torunlarımızın geleceğine dokunmasınlar" diyerek taş ocağının yeniden açılmasına tepki gösterdi.