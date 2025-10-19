  1. Anasayfa
Rojin'ee hakaret etmişti; gözaltına alındı

Rojin'ee hakaret etmişti; gözaltına alındı
Güncelleme:

Şanlıurfa’da Van’da öldürülen Rojin K. hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin sosyal medya hesabından Rojin K. ’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu, hesabı kullanan kişinin F.Ş. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince Eyyübiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Van’da hayatını kaybeden Rojin K. ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğu tespit edilmiş, şüpheli 19 Ekim 2025 tarihinde Eyyübiye ilçesinde yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

TBMM'de Rojin'in ölümünün araştırılması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

 

İHA

