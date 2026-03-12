  1. Anasayfa
  4. Rojin'in babasına tehdit iddiasına soruşturma

Adalet Bakanı Akn Gürlek, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki Rojin K.'nin babası Nizamettin K.'nin tehdit edildiği iddialarına ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin K., 27 Eylül 2023’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. K.’nin, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken babası Nizamettin K.'nin tehdit edildiği öne sürüldü. Adalet Bakanı Akn Gürlek tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Gürlek konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rojin K.’in babası Sayın Nizamettin K.’nin kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır" ifadelerine yer verdi.

