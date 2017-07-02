Romantik aşığın içinden canavar çıktı !

Bodrum'da aşçılık yapan 38 yaşındaki Fatih Z., geçen nisan ayında havalimanında çiçekler ve mumlarla sürpriz evlilik teklifi yaptığı İngiliz vatandaşı 41 yaşındaki Faiza D.’i boğazı ve yüzünden bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan Zencir, 10 saat sonra saklandığı evde yakalandı. Fatih Z.'nin korkunç şekilde bıçakladığı Faiza D. ise yoğun bakıma alındı.

Aşçı Fatih Z., İngiltere’nin başkenti Londra yaşayan ve süpermarket müdürü olan Faiza D.'ye geçen 18 Nisan’da Milas- Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü’nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla İngilizce ’Will you marry me’ (Benimle evlenir misin) yazarak karşılayıp sürpriz evlenme teklifi yapmıştı.

Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid duygulanıp Fatih Z.'nin boynuna sarılmış ve ardından teklifi kabul edip çevredeki diğer yolcuların alkışları arasında kendisine uzatılan yüzüğü parmağına takmıştı.

Ancak bu görüntülerin fazla uzun sürmediği ortaya çıktı. Fatih Z., sık sık tartıştığı Faiza D. ile bugün saat 04.00 sıralarında Bitez Sahili’nde buluştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI!

Bir yandan da içki içen Fatih Z. tartışma sırasında Faiza D.'yi cebinden çıkardığı bıçakla boğazı ve yüzünden yaralayıp kaçtı.

Faiza D., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası genç kadın yaralarının derin olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU!

Polis, olayın ardından kaçan Fatih Z.’yi bugün saat 14.00 sıralarında, saklandığı Turgutreis Mahallesi’ndeki evde yakaladı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde suçunu itiraf eden Fatih Z. kendisini "Onu çok sevmiştim. Evlenme teklifi etmiştim ama o Bodrum’a geldikten sonra barlardan diskolardan çıkmadı. Kendisini de beni de rezil etti. Alkollüydüm bir anlık sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, üzgünüm. Davranışlarıyla beni de kendini de yaktı" diye savundu!

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.