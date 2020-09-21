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  4. 21 Eylül 2020 19:01

Roni kod adlı gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Iğdır Operasyonları kapsamında Gri Liste'de gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü olarak geçirildiğini duyurdu.

Roni kod adlı gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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