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  4. 28 Ağustos 2018 23:32

Röntgen odasında katliam

Eskişehir'de katil zanlısı, bir hastanenin röntgen odasında aralarında husumet bulunun kişiyi öldürdü.

Röntgen odasında katliam
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Eskişehir’de bir şahıs, hastanenin röntgen odasında aralarında husumet bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi İki Eylül Hizmet Binası yerleşkesi içerisinde kantin işletmeciliği yapan Harun Güler (25), aracıyla kent merkezinde kaza yaptı. Hafif yaralanan Güler, tedavi olmak amacıyla Eskişehir Devlet Hastanesine geldi. Güler, yapılan tedavisi sonrası röntgen ünitesine gitti. Burada işlemleri yapıldığı sırada aralarında daha önceden husumeti bulunduğu iddia edilen S.A. (28) ile karşılaştı. S.A., üzerinde taşıdığı ekmek bıçağıyla röntgen ünitesinde Harun Güler'i vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Güler, görevliler ve vatandaşların yardımıyla hastanenin acil servisine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güler hayatını kaybetti. 

Öte yandan hastanede görevli polis ekipleri tarafından cinayetin işlendiği bıçakla birlikte gözaltına alınan şüpheli S.A.'nın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 

İHA

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