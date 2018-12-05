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  4. 05 Aralık 2018 14:15

Röntgen odasında yasak aşk cinayeti... Cezası belli oldu

Eskişehir’de, karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiyi, hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldüren sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Röntgen odasında yasak aşk cinayeti... Cezası belli oldu
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Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık S.A., maktul H.G.’nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık S.A., yaptığı savunmada, suçu tahrik altında işlediğini belirterek maktul H.G.’ye ‘Biz kardeştik bana bunu nasıl yaparsın?’ şeklinde çıkıştığını maktul H.G.’nin ise ‘Karına sahip çıksaydın, erkek olsaydın’ cevabını vermesine sinirlenip saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Sanık S.A., ayrıca yaptığı savunmada, "Evde tartışırken eşime birkaç defa vurduğum doğrudur. Eşim camdan atlayarak kaçtı. Eşimi korkutmak için mutfaktan ekmek bıçağı alıp peşinden iş yerine gittim. Öncesinde maktulün yanına gitmek gibi bir niyetim yoktu. Maktulü öldürmek gibi bir kastım da yoktu" diye konuştu.

Cinayetin haksız tahrik altında işlendiğine hükmeden mahkeme heyeti, sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık S.A., geçtiğimiz 28 Ağustos tarihinde, telefonunda karısıyla yaptığı mesajlaşmaları görünce H.G.’yi hastanenin röntgen odasında bıçaklayarak öldürmüştü.

İHA

eskişehir , yasak ilişki cinayeti , röntgen odası
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