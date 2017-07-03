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  4. 03 Temmuz 2017 15:09

Röntgen rezaletinin yaşandığı pansiyonda bir skandal daha

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde işletmecisinin anahtar deliğinden müşterisini gözetlediği öne sürülen pansiyonun ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

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Geçen 24 Haziran günü Ayvalık’a tatil için gelen 24 yaşındaki A.M.B., Gürcistan uyruklu 27 yaşındaki N.K. ve 24 yaşındaki D.B., Fevzipaşa- Vehbibey Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bulunan pansiyona yerleşti.

Ertesi gün saat 19.30 sıralarında odalarında anahtar deliğinden gözetlendiklerinden şüphelendiler. 

İddiaya göre iki gün sonra pansiyon işletmecisi K.M.A.’yı başka odanın anahtar deliğinden bir kadın müşteriyi gözetlerken görüp kendi odalarının kapı aralığından cep telefonuyla görüntülediler. 

Bu görüntülerle polise başvuran mağdur kadınlar pansiyon sahibi K.M.A.’nın anahtar deliğinden müşteri odalarında röntgenlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. 

’Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan pansiyon sahibi K.M.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Pansiyon sahibi K.M.A. hakkında soruşturma evrakı adliyeye gönderildi, adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise o pansiyonla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, pansiyonun ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri, bugün pansiyona gelerek denetim raporu tuttu. 1 yılı aşkın süreden bu yana faaliyette olduğu belirlenen pansiyonun işlemlerin ardından mühürleneceği ifade edildi.

Ayvalık'taki taciz iddiası sosyal medyaya ayağa kaldırdıAyvalık'taki taciz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

DHA

röntgen , pansiyon , ayvalık