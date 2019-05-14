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  4. 14 Mayıs 2019 12:18

Ruh hastası! Köpeği aracının arkasına bağlayıp böyle sürükledi

Adana'da komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeğini çalıştığı şirketin çekicisinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen şoför, hayvana ceza vermek istediğini savundu.

Ruh hastası! Köpeği aracının arkasına bağlayıp böyle sürükledi
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Adana'da özel bir şirkete ait çekicinin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpeğin içler acısı hali görenleri isyan ettirdi.

Otomobille çekicinin önünü kesenler, şoförle tartışmaya başladı. Cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan olayda, köpeğin kanlar içerisinde olduğu görüldü. 

DHA'nın haberine göre, ismi açıklanmayan şoförün,köpeğin kendisine ait olduğunu, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle böyle bir ceza vermek istediğini savunduğu belirtildi.

Sosyal medyada hızla yayılan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
 
 
 

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