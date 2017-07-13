Saadet öğretmenin mücadelesi sonuç verdi: Tacizci müdüre 82 yıl ceza

İzmir’in Menderes ilçesinde, 3 yıl önce ilkokulda 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan, ardından tekrar tutuklanıp yargılanan emekli okul müdürü Adil Ş., 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davaya konu olan olay, İzmir’in Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde bulunan Ahmetçik İlkokulunda 17 Mayıs 2014’te meydana gelmişti. Okulda görevli Saadet Özkan öğretmenin, Sancaklı Mahallesi'nde bulunan okulda 22 yıldır okul müdürü olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Adil Ş.’nin 6 kız öğrenciye 'pornografik film izlettiği, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu’ ihbarında bulunmasıyla jandarma, psikolog eşliğinde öğrencilerin ifadelerine başvurmuştu.

Öğrenciler gözyaşları içerisinde verdikleri ifadelerinde, baba olarak gördükleri okul müdürünün kendilerini okuldaki odasına götürüp porno film izlettiğini anlatmıştı. İfadelerin ardından suçlamaları kabul etmeyen Adil Ş. gözaltına alınmıştı. Emekli öğretmen Adil Ş., 1,5 yıl tutuklu kalmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan’ın BİMER’e şikayeti ile tekrar kamuoyunun gündemine gelmiş, geçen 26 Haziran’da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti sanık Adil Ş.’nin oy çokluğu ile tutuklanmasına karar vermişti.

235 YIL İSTENMİŞTİ

İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Adil Ş., sanık avukatı, mağdur çocukların alileri, müştekilerin avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi avukatları, olayı ihbarda bulunan öğretmen Saadet Özkan ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Duruşma savcısı geçtiğimiz duruşma mütalaasını vermiş, verdiği mütalaasında sanığın çocukları çikolata, para vererek kandırdığını, ders notları ile tehdit ettiğini belirtmişti. Sanığın çocuklara nasıl cinsel istismar yaptığını savcı mütalaasında okurken, olayı ortaya çıkaran Saadet öğretmen ve izleyiciler gözyaşı dökmüştü. Savcı, 4 mağdur çocuktan her biri için zincirleme cinsel istismar, müstehcen yayın izletme, öğretmen olmasından dolayı görevi kötüye kullanmasından dolayı 42,5 yıl, 2 mağdur çocuk için ise cinsel istismar, müstehcen yayın izletme ve öğretmen olmasından dolayı görevi kötü kullanmasından dolayı 32,5 yıl olmak üzere toplam 235 yıl ceza istemişti.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ve müşteki avukatları, sanığın en üst sınırdan ceza almasını, indirim müeyyidelerinin uygulanmamasını istemediklerini talep etti. Duruşma savcısı Özlem Eğiridere, geçen celse verdiği mütalaayı tekrarladığını söyledi. Mahkeme başkanı, sanığa söz verdi. Sanık Adil Ş. daha önceki ifadelerini tekrarlayacağını söyleyerek hazırladığı yazılı ifadesini okudu. Sanık Adil Ş., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek okulda 22 yıl boyunca hizmet ettiğini, öğrencilerle ve velilerle uyum içerisinde olduğunu söyledi.

Sanık Adıl Ş. suçunun olmadığını ifade ederek, "Bu suçtan değil 20 yıl 2 saat ceza alsam onurum incinir" dedi. Sanık önce tahliyesini sonra beraatını talep etti. Sanık okuldaki hizmetli ve bir öğretmenin dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın dinlenmesini talep ettiği tanıkların yargılamaya katkı sunmayacağı için reddedildi. Sanık avukatı Atilla Ertekin ise müvekkilinin suçları sabit olmadığından beraatına karar verilmesini istedi. Sanıktan son sözü soruldu. Sanık Adil Ş. beraatını istediğini yineledi.

82 YIL 6 AY CEZA ALDI

Kısa bir aradan sonra mahkeme başkanı Süleyman Mutlu kararı açıkladı. Mahkeme, sanığa cinsel istismar suçundan 79 6 ay, müstehcen görüntü izlemekten 3 yıl ceza verdi. Okul müdürü toplamda 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutukluluk halinin toplum menfaatine olacağından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.