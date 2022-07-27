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Saatlerdir haber alınamıyordu: Kayıp çobandan kahreden haber

Saatlerdir haber alınamıyordu: Kayıp çobandan kahreden haber

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çoban Hamit K. (73), köy merasındaki su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çamkalabak köyünün Çamtepe Mahallesi'nde çoban Hamit K., hayvanlarını otlatmak için köy merasına gitti. Yakınları K.'dan o saatten sonra bir daha haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve yakınları, K.'nun bölgedeki bir su kuyusunda, keçisiyle cansız bedenini buldu. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan K.'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp K.mu'na gönderilecek. Hamit K.'nun keçisini kurtarmak isterken kuyuya düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler haber çoban
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