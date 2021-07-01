Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
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