Sabiha Gökçen’de seferler normale döndü

Bu sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıkmıştı. Uçağın pistten çıkması nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılırken, iniş için havada bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmişti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" denilmişti.

Uçaktan yolcuların tahliyesi amatör kameraya yansırken, olay anında pilot ve kule arasındaki telsiz görüşmesi de ortaya çıktı. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulmasına karar verilirken, Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'na seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na ek sefer planlamıştı.



