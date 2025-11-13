Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü
İstanbul'a saç ekimi ve diş tedavisi için gelen İngiliz turist, geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti.
Olay, 11 Kasım'da Şişli'de meydana geldi. Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı olan M.R. (36), geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Şişli'de bir otelde kalan R., Fulya'da bir klinikte saç ektirdi.
R., ertesi gün ise Ayazağa'da bir diş kliniğinde diş yaptırdı. Daha sonra kaldığı otele gelen M.R.'nın, fenalaşması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.R., 11 Kasım saat 16:30 sıralarında hayatını kaybetti.
CENAZE ÜLKESİNE GÖTÜRÜLDÜ
R.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
