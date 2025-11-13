  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü

Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü

Güncelleme:

İstanbul'a saç ekimi ve diş tedavisi için gelen İngiliz turist, geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti.

Olay, 11 Kasım'da Şişli'de meydana geldi. Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı olan M.R. (36), geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Şişli'de bir otelde kalan R., Fulya'da bir klinikte saç ektirdi.

R., ertesi gün ise Ayazağa'da bir diş kliniğinde diş yaptırdı. Daha sonra kaldığı otele gelen M.R.'nın, fenalaşması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.R., 11 Kasım saat 16:30 sıralarında hayatını kaybetti.

CENAZE ÜLKESİNE GÖTÜRÜLDÜ

R.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

text-ad
Etiketler istanbul saç ekimi Şişli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? Anne oğulun sır ölümünde ''enişte'' şüphesi: ''Samimi olduk'' diyerek anlattı! Anne oğulun sır ölümünde ''enişte'' şüphesi: ''Samimi olduk'' diyerek anlattı! Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Özgür Özel'den İBB davası için hodri meydan: ''Cesaretiniz varsa...'' Özgür Özel'den İBB davası için hodri meydan: ''Cesaretiniz varsa...'' Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti Kız isteme kavgasında korkunç son: Genç kadın evinde namaz kılarken öldürüldü Kız isteme kavgasında korkunç son: Genç kadın evinde namaz kılarken öldürüldü
Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'dan beklenmedik karar! Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'dan beklenmedik karar! Konut satışları patladı! Ekim ayında tarihi rekor kırıldı Konut satışları patladı! Ekim ayında tarihi rekor kırıldı Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Deprem uzmanı Ercan riskli il ve ilçeleri saydı: ''Bu yerlerden ev almayın, kiralamayın'' Deprem uzmanı Ercan riskli il ve ilçeleri saydı: ''Bu yerlerden ev almayın, kiralamayın'' Halı yıkama tesisinde korkunç ölüm Halı yıkama tesisinde korkunç ölüm Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya şaşırtan ''eş'' sorusu Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya şaşırtan ''eş'' sorusu Krem peynirden tereyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi Krem peynirden tereyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi