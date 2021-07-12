Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler
İstanbul Taksim'de bir gece kulübünden saçlarından sürüklenerek çıkarılan kadın, cadde ortasında tekme tokat darp edildi.
İstanbul Taksim'de dün gece yaşanan olaya ilişkin görüntüler büyük ses getirdi. Sıraselviler'de bir gece kulübünün çalışanları, bir kadını saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkardı. Maruz kaldığı duruma karşı tepki gösteren kadına yönelik şiddet, cadde ortasında da devam etti.
MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN KADINA DA TEKME ATTILAR
Görüntülerde, olaya müdahale etmek isteyen başka bir kadının ise yine tekme atılarak uzaklaştırıldığı yer aldı.
GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI
Sözcü'de yer alan habere göre, cadde ortasında herkesin gözü önünde saldırıya uğrayan kadınların, olay yerine gelen polisler tarafından götürüldüğü ancak o an için saldırganlara bir işlem yapılmadığı yine olayı görenler tarafından bildirildi.
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