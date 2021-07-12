  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler

Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler

İstanbul Taksim'de bir gece kulübünden saçlarından sürüklenerek çıkarılan kadın, cadde ortasında tekme tokat darp edildi.

İstanbul Taksim'de dün gece yaşanan olaya ilişkin görüntüler büyük ses getirdi. Sıraselviler'de bir gece kulübünün çalışanları, bir kadını saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkardı. Maruz kaldığı duruma karşı tepki gösteren kadına yönelik şiddet, cadde ortasında da devam etti.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN KADINA DA TEKME ATTILAR
Görüntülerde, olaya müdahale etmek isteyen başka bir kadının ise yine tekme atılarak uzaklaştırıldığı yer aldı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI
Sözcü'de yer alan habere göre, cadde ortasında herkesin gözü önünde saldırıya uğrayan kadınların, olay yerine gelen polisler tarafından götürüldüğü ancak o an için saldırganlara bir işlem yapılmadığı yine olayı görenler tarafından bildirildi.

Sözcü

Etiketler istanbul taksim gece kulübü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Buraya taşınanlara 285 bin TL ödeme yapılacak
SAS Holding önünde eylem: ''Varımı yoğumu yatırdım''
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni aşı müjdesi
MetroPOLL'ün anketine göre işte en çok kaybeden parti
Sosyal medya EURO 2020 kahinini konuşuyor! 8 yıl önceden bildi
Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlundan şoke eden paylaşım
PKK'nın Türkiye'deki ''yeni sektörü'' bu oldu
Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle plajı yaktı geçti
İntihar eden ünlü müzisyen İlyas Tetik hakkında şok iddia
Piyasalar ne normalleşme dinledi ne de bayram... Dolar, Euro ve Altın kritik sınırda