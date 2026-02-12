Sadece bir ampul değiştirecekti... 22 yaşındaki gencin acı sonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirirken akıma kapılan 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. Evde ampul değiştirmek isteyen Eren B., elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
