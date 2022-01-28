Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 65 bin lira detayı

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Emniyet'te bilgi sahibi olarak ifade ceren Suphi M., olayın 65 bin TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını söyledi. Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin kimliği de tespit edildi.

Bakırköy Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı ve 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, cinayete dair bazı yeni detaylar da ortaya çıktı.

6 KİŞİDEN 2'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Önceki gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, şoförü Murat B. ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can B. ve Gökhan K. olduğu öğrenilirken, Ali Y., Kadir Y., Seccad Y., Serkan D.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi M. emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan K. ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi M. ifadesinde, Gökhan K. ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan K.'nin kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası K.'nin kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

"65 BİN TL YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI"

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Y.'nin de kendisini araştırdığını söyleyen M., kendisini Ali Y.'nin (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Y.'nin çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen M., Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Seccad Y.'nin Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. M., Gökhan K.'nin de kendisini aradığını belirterek, K.'ye parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. M., Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Y., Kadir Y., Seccad Y., Serkan D. ve Uğur Can B. isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Y. isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat B. isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

DHA