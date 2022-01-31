Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı.

27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda çıkan silahlı saldırıda Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

11 ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Türkiye'yi sarsan cinayet sonrasında ekipler kaçan şüphelilerin peşine düşmüştü. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Y. ve Ali Y.'nin da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edilirken şahısların gözaltı süresi talep üzerine cuma gününe kadar uzatıldı.

65 BİN TL YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Eşinin kaybıyla yıkılan Ece Erken, kötü haberi aldığı anı "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı" sözleriyle anlattı.

Saldırının 65 bin lira nedeniyle çıktığı iddialarına da değinen Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Bir kere sıkmışsın defol git. Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.