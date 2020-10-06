Şafak vakti, 11 ilde ''swinger'' baskını!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “swinger” adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli 11 ilde, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, “swinger” yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı.
Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol