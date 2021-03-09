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Sağlık çalışanına su şişesiyle saldırdı

Sağlık çalışanına su şişesiyle saldırdı

Samsun'da 17 yaşındaki Edanur Ç., annesiyle birlikte geldiği hastanede sağlık çalışanı Nurhan Y.'nin başına su şişesiyle vurdu. Kaşı açılan Nurhan Y. tedaviye alınırken, Edanur Ç. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Edanur Ç., Nurhan Y.’nin başına su şişeyle vurup darbetti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı. Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Edanur Ç. ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘SU ŞİŞESİYLE VURDU, YUMRUK ATTI’

Olaya tanık olan sağlık çalışanı Mahir Karaca, “Bir hasta gelmişti ve o sırada bir hastamızın kızı da buradaydı. Sekreter arkadaşımız da lavaboya gitmişti. Burada bulunan diğer arkadaşımız ise sekreterin geleceğini söyledi. Daha sonra kız, görevli arkadaşımıza hakaret etti. Arkadaşımız da terbiyeli olmasını söyledi. Ardından tartışma devam etti, ben de buradaydım ve sessiz olmasını söyledim. Arkadaşımız masadan kalktı ve kız masada bulunan su şişesini arkadaşımızın kafasına vurdu. Daha sonra da darbetmeye başladı ve yumruk attı, ben de hemen müdahale ettim. Arkadaşımızın kaşı açılmıştı, hemen travma bölümüne gönderildi” dedi.

DHA

Etiketler samsun hastane sağlık çalışanı su şişesi
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