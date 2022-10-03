Sağlık çalışanlarına bir saldırı daha!

Diyarbakır'da yolda yattığı görülen S.D. (18), ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolda yatan S.D.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D., bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım aşlarıyla saldırdı. Fırlatılan taşlardan ikisi sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti. Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı. Olayın ardından S.D., kaçarken yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D.'den şikayetçi oldu. Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D.'nin bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.