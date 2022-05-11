  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sağlık ocağında skandal iddia: Hastalarıyla ilişkiye giren doktor açığa alındı

Sağlık ocağında skandal iddia: Hastalarıyla ilişkiye giren doktor açığa alındı

Sağlık ocağında skandal iddia: Hastalarıyla ilişkiye giren doktor açığa alındı

Adana'da bir aile sağlığı merkezinde görevli doktor hastalarıyla merkezde ilişkiye girdiği iddiasıyla açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi’ne gelen bazı hastalar Dr. İ.H.S. (53) tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.’nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Doktor ve hemşireler bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi. Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi.

Doktorla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler aile sağlığı merkezi hasta doktor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sokak ortasında kalaşnikoflu dehşet
Erdoğan imzaladı; bakanlıklarda kritik atamalar
Bahçesini sularken buldu! Üzerinde ''Allah'' ve ''Muhammed'' yazıyor
Erdoğan'ın hemşehrileri yürüyüş çağrısı yaptı, Valilik yasakladı
Cumhurbaşkanlığı'nda şoke eden hırsızlık! Ayrıntılar ''pes'' dedirtti
Benzine büyük zam! 21 TL de aşıldı
MEB'ten Suriyeliler için 5 yıldızlı otelde 5 günlük hamle
Ayna grubunun solisti güneş gözlüğünü neden çıkarmadığını ilk kez açıkladı
Meteoroloji uyardı: 9 ilimizde şiddetli yağışlar bekleniyor
Yeşile bürünen sisli dağların görüntüsü mest etti