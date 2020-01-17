''Sağlıkta şiddet'' eylemine polis müdahalesi

Ankara Tabip Odası, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti protesto etmek için Dışkapı Hastanesi’nin önünde basın açıklaması yapmak istedi, ancak emniyet güçleri “valilik izni olmadığı” gerekçesiyle açıklamaya izin vermedi. Açıklama yapmak isteyen doktorlara polis müdahale etti.

Ankara Tabip Odası, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti protesto etmek için Dışkapı Hastanesi’nin acil bölümünün önünde basın açıklaması düzenlemek istedi. Emniyet güçleri “valilik izni olmadığı” gerekçesiyle açıklamaya izin vermedi. Açıklamaya yapmak isteyenlere polis müdahale etti. Doktorlar kalkanlarla itilerek hastaneden çıkartılırken, bazılarının yerlerde sürüklendiği görüldü. Doktorlardan 4’ü göz altına alındı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut “Bir hastanenin bahçesinde bu kadar polise ne gerek var? Bu güvenliğin, emniyetin ve valiliğin hatasıdır. Yasaları çiğniyorlar. Olayla ilgili dava açacağız” dedi.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Bulut olayın ardından gözaltına alınan doktorların yanına gitti. Adli işlemleri yapılan doktorlar serbest bırakıldı.