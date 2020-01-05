Sahil Güvenlik botu ile göçmenleri taşıyan bot çarpıştı: 4 ölü

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı İzmir Dikili'ye bağlı Bademli köyü açıklarında, seyir ve can emniyetini almayan hareket halindeki kaçak göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli, "lastik kontrol bot" özelliğindeki Sahil Güvenlik botunun çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, bölgeye iki Sahil Güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, "İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 kaçak göçmen sağ olarak kurtarılmış, 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18’i hastaneye sevk edilmiştir. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir kaçak göçmenin bulunması maksadıyla bölgede 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.