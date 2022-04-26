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Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası yola savrulurken motosikleti 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

Kaza saat 08.45 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Edip P. (54) Kennedy Caddesi'nde Florya istikametinde seyir halinde olduğunu sırada bir anda kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası Edip P. motosikletin üzerinden fırlayarak yola savrulurken motosikleti de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yerde yatan Edip P.'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesinde iki yönlü trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik polisleri yoğunlaşan trafiği hızlandırmak için büyük çaba sarf etti. Tabuta alınan Edip P.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

Etiketler bakırköy sahil bariyer kaza motosiklet
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