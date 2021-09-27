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Sahilde bulunan cesetle ilgili yeni detaylar

Sahilde bulunan cesetle ilgili yeni detaylar

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde, 8 gün önce el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı olarak bulunan cansız bedeninin kime ait olduğu araştırılıyor. Üzerinde atlet ve pijama olan şahsın 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi.

ÇUVALA KOYUP DENİZE ATILMIŞ
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin çuvala konulup, denize atıldığını belirledi.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ
Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri de bu sırada son dönemde kaybolan kişileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalara rağmen ölen kişinin kimliğini belirlenemedi. Polisin çalışmaları devam ediyor.

DHA

Etiketler kocaeli deniz çuval ceset
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