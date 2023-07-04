Sahildeki çocuk cinayetine ''pes'' dedirten savunma

Adana'da sahilde yatan bir aileye ateş açarak bir çocuğun ölümüne yol açmaktan tutuklanan zanlı "Çok alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi.

Adana'da Karataş ilçesinde etrafa tabancayla ateş açan H.Ş. (44), sahilde ailesiyle vakit geçiren 11 yaşındaki A.K.’ı boynundan vurdu. Ağır yaralı çocuk, hastanede öldü. Gözaltına alınan H.Ş., "Çok alkollüydüm. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi. H.Ş. tutuklanırken A.K.’ın annesi Z.K. (39) ise “Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı. Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın” dedi.

Olay, 29 Haziran'da saat 04.00 sıralarında Karataş ilçesindeki sahilde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşiyle arası bozulan Z.K., 18, 11 ve 9 yaşındaki erkek çocuklarını yanına alarak sahilde bulunan bir barakanın terasında yaşamaya başladı. Saat 02.00 sıralarında sahile gelen ve barakanın sahibi olduğu öne sürülen H.Ş., kadın ile çocuklarına barakadan çıkmalarını söyledi. Bunun üzerine Z.K., çocuklarını alarak sahilde uyudu. İki saat sonra alkollü bir şekilde tekrar sahile gelen H.Ş., tabancayla ilk önce etrafa rastgele, daha sonra da A.K. ailesine doğru ateş açmaya başladı. Bu sırada kurşunlardan biri A.K.’ın 11 yaşındaki oğlu A.K.’ın boynuna isabet etti.

VURDUĞU ÇOCUĞU OTOMOBİLİYLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Oğlunun boynundan vurulduğunu gören anne Z.K., çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine şüpheli H.Ş., ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle Karataş Devlet Hastanesi’ne götürdü. A.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.Ş. ise gözaltına alındı. H.Ş. ifadesinde, “Çok alkollüydüm. Nasıl oldu bilmiyorum? O kadın bana ait barakada yaşıyordu. Hiç ücret talep etmedim. Aramızda herhangi bir husumet yok. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi. Adliyeye sevk edilen H.Ş., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ölen A.K.’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karataş’ta defnedildi.

EN KÜÇÜK OĞLU DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

DHA’ya konuşan acılı anne Z.K., yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını belirterek, “Gece Hüsnü alkollü biri şekilde sahile geldi. İlk önce etrafa ateş açtı. Sonra ‘hepinizi tarayacağım’ diyerek bize doğru ateş etti. Kurşunlardan biri A.K.’ın boğazına isabet etti. Çocuğumu hastaneye zor yetişirdik. Zaten orada can verdi. Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı. Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın. Olaydan sonra 9 yaşındaki oğlum da devlet koruması altına alındı. Kalacak yerim olmadığı için çocuğumu geri alamıyorum. Yardım bekliyorum” diye konuştu. A.K.’ın ağabeyi B.K. ise kardeşinin can verdiği anları unutamadığını söyleyerek katilin gereken cezayı almasını istediğini belirtti. (DHA)

DHA