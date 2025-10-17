Sahiplendiği köpekleri istismar edip öldüren doktorun cezası belli oldu
Ankara'da, sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık doktor M.D., 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan M.D., farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alındı ve tutuklandı.
D.'ın yavru köpekleri koli içinde evine götürdüğü, burada cinsel istismarda bulunarak parçalayıp öldürdüğü ifade edilen iddianamede, D.'ın, öldürdüğü köpekleri siyah çöp poşetlerine koyarak evin dışına çıkardığı, tespit edilemeyen bir yere götürüp, çöpe attığı kaydedildi.
