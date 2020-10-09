Sahte alkolden 7 kişi öldü! Valilik'ten şoke eden açıklama

Kent merkezinde faaliyet gösteren aynı marketten etil alkol bazlı yüzey temizleyici alarak sahte içki yapan ve bunları kullandığı iddia edilen 8 kişi, 2 gün arayla görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Hastanede tedaviye alınan İlyas Yalım, Cemal Doğan, Ünal Gündoğdu, Yılmaz Mayalı, Hacı Vatansever, Mustafa Özyurt ve Ali Başpınar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder Öz'ün durumunun da ağır olduğu belirtildi.



3 KİŞİ GÖZLATINDA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Selami Ü., Özcan Ö. ile market sahibi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Kırıkkale Valiliği yazılı açıklama yaptı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde 8 kişinin başvurduğu belirtilerek, "Bu şahıslardan 7 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak 3 şüpheli şahıs 09 Ekim 2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir" denildi.

İZMİR'DE SAHTE İÇKİ KABUSU

İzmir'in Konak ilçesinde 6, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde de birer kişi olmak üzere toplam 9 kişi, sahte içki içkiden zehirlenmeleri üzerine hastaneye başvurdu. Görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri olan 9 kişiden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Y.K. (42) de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedaviye alınanlardan 7'sinin durumun ağır olduğu bildirildi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sahte içkileri piyasaya süren şüphelileri tespit ederek, operasyon başlattı. 4 iş yeri, 1 depo ve 1 eve baskın düzenlenen operasyonda daha önceden aynı suçtan poliste kayıtları bulunan 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Baskın düzenlenen depoya daha önce 4 kez aynı nedenle operasyon düzenlenip, sahipleri hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Operasyon devam ederken, zehirlenen 9 kişiden bir kısmının sahte içkileri satın aldığı, bir kısmının ise evde kendilerinin imal ettiği saptandı.

RAHATSIZLANANLARIN SAYISI 18'E YÜKSELDİ

İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında bazı iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.