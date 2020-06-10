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  4. 10 Haziran 2020 15:57

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran iki sevgili yakayı ele verdi

Adıyaman’da, sahte bilezik ve küpeleri kuyumculara satarak dolandırıcılık yapan iki sevgili, Kahramanmaraş'ta yakayı ele verdi.

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran iki sevgili yakayı ele verdi
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Adıyaman kent merkezi ile Kahta ilçesinde kuyumculara sahte bilezik ve küpe satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin sevgili olan Z.G. ve A.E. olduğunu saptadı.

Polis, şüphelilerin Kahramanmaraş'ta olduklarını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, iki sevgiliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 6 sahte küpe ile 7 bin lira para ele geçirildi.

Adıyaman'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

 
 

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sahte altın , bilezik , küpe
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