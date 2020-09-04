Sahte altınlarla döviz bürosunu tam 10 kez dolandırdı

İstanbul Fatih'te bir kişi Hamidiye Mahallesi üzerindeki döviz bürosuna giderek elindeki altınları bozdrumak istediğini söyledi.

Döviz bürosu sahibi altınları alarak kontrol etti. Gerçek olduklarına ikna olduktan sonra satın aldı. Şüpheli 2-3 günde bir gelerek bu işlemi tekrarladı. Ancak son işinde yakayı ele verdi.

Döviz bürosu sahibi ödeme için parası çıkışmayınca altınları Kapalıçarşı'ya götürdü ve gerçek ortaya çıktı. Döviz bürosu sahibi şüphelinin verdiği 31 tam altını bozdrumak isteyince altınların darphane çıkışlı olmadığını, dışının kaplama içininse gümüş olduğunu öğrendi. Döviz bürosu sahibi dükkanına döndüğünde şüpheli kaçmıştı. O kişiyi günler sonra dükkanının karşısında gördü. Hemen polise haber verdi.

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının üzerinde de 40 sahte altın vardı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.