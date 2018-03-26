Sahte euro'lu dolandırıcı enselendi

Sultangazi’de kuzeni ve arkadaşıyla birlikte girdiği iş yerlerinden sahte euro ile alışveriş yapan dolandırıcı son işinde kıskıvrak yakalandı. Girdiği bir kuyumcuda fark edilince koşarak kaçan dolandırıcı, euroları ertesi gün bir market çalışanına verip döviz bürosunda bozdurtmak istediği esnada polis ekiplerinin baskınıyla kıskıvrak yakalandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuzen oldukları belirlenen 3 şahıstan biri, sahte 500 euroyla bir kuyumcu dükkanına geldi. Burada şahıs, çalışana uzattığı euroları bozdurmak istedi. Ancak dolandırıcının şüpheli hareketler bulunması üzerine kuyumcu Volkan Çevikoğlu ve Melih Savurgan, paranın sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine kuyumcular dolandırıcıyı oylayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu.







Polis çağrılınca koşarak kaçtı

Kuyumcuların polisi aradığını fark eden dolandırıcı ise iş yerinden çıktıktan sonra koşarak kayıplara karıştı. Dolandırıcının kuyumcuda para bozdurmaya çalıştığı ve kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kuyumcuya gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şahsın Suriye uyruklu Başar H. (18) olduğunu belirlendi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, şahsın yanı sıra 2 kişinin daha koşarak kaçtığını tespit etti.







Sahte avroları bozdururken polis baskın yaptı

Olayla ilgili çalışma sürdüğü esnada polis ekipleri şahısların, sahte euroyla hediyelik eşya satan bir iş yerinden alışveriş yaptıklarını da belirledi. Geçtiğimiz Cuma günü ise dolandırıcılardan Başar H., Sultançiftliği’ndeki Suriye uyruklu Ali M’nin marketine girdi. Burada marketin çırağı Ahmad A’ya sahte 500 euro veren dolandırıcı, döviz bürosundan bozdurmasını istedi. Bunun üzerine çırak euroları alarak 50. Yıl Mahallesi’ndeki bir döviz bürosuna gitti. Büroya giren çırak, paraları veznedeki çalışana uzatarak beklemeye başladı.







Markette kıskıvrak yakalandı

Avroların sahte olduğunu fark eden çalışanın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çırak Ahmad A.’yı üst aramasını yaptıktan sonra kelepçeleyerek polis aracına götürdü. Çıraktan alınan bilgi doğrultusunda markete giden ekipler, dolandırıcı Başar H.’yi kıskıvrak yakalandı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.







Sahte avrolar para sayma makinesinde de anlaşılamadı

Gözaltına alınan Başar H.’nin yapılan üst aramasında 4 adet sahte 500 euro ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda diğer dolandırıcıların kuzeni Cemal H. ve Eymen A. olduğu tespit edildi. Öte yandan, dolandırıcının kuyumcuya verdiği sahte euroları para sayma makinesinde de anlaşılamadığı ortaya çıktı.

Bürodaki işlemlerin ardından dolandırıcı, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimlikleri tespit edilen dolandırıcıların yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.







